В Киеве наказали «героев парковки», которые перекрыли дорогу пешеходам

Полиция оштрафовала водителей внедорожников.

В Киеве полиция привлекла к ответственности двух нарушителей ПДД, мешавших пешеходам на улице Казацкой. Об этом говорится в пресс-службе Патрульной полиции Киева.

Как отмечают правоохранители, водители автомобилей KIA и BMW припарковали свои машины с нарушением ПДД.

«Инспекторы установили водителей этих авто, провели с каждым водителем профилактическую беседу и вынесли на них обоих постановления по ч. 1 ст. 122 (Нарушение правил стоянки) КУоАП.

Друзья напоминаем, что стояка запрещается на тротуарах, за исключением легковых автомобилей и мотоциклов, которые могут быть поставлены на краю тротуаров, где для движения пешеходов остается не менее 2 метров», - говорится в сообщении.

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