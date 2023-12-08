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  1. В Україні

НАЗК та Дорадча група експертів співпрацюватимуть для формування доброчесного складу КСУ

15:25, 8 грудня 2023
Сторони уклали Меморандум про співпрацю, спрямований на консолідаціію зусиль у сфері запобігання корупції, формування високопрофесійного корпусу суддів, зокрема суддів КСУ.
НАЗК та Дорадча група експертів співпрацюватимуть для формування доброчесного складу КСУ
Джерело фото: НАЗК
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Національне агентство з питань запобігання корупції та Дорадча група експертів уклали Меморандум про співпрацю для консолідації зусиль у сфері запобігання корупції, формування доброчесного та високопрофесійного корпусу суддів, зокрема суддів Конституційного Суду України.

У НАЗК повідомили, що Меморандум, зокрема, передбачає оперативне отримання членами Дорадчої групи експертів інформації, копій документів та матеріалів, які є необхідними для виконання функцій ДГЕ, передбачених Законом України «Про Конституційний Суд України».

Голова ДГЕ Алеш Залар зазначив, що новостворена Дорадча група експертів перш за все підписала Меморандум про співпрацю саме з НАЗК, місія якого полягає в розбудові доброчесної влади та справедливого суспільства. Він також висловив сподівання, що співпраця між ДГЕ та НАЗК дозволить повніше та якісніше оцінювати кандидатів на посади судді Конституційного Суду України, а також сформувати ефективний механізм відбору професійних та доброчесних майбутніх суддів КСУ.

«Дорадча група експертів утворюється з метою сприяння суб’єктам призначення суддів Конституційного Суду України в оцінюванні моральних якостей і рівня компетентності у сфері права кандидатів на посаду судді. Діє у складі шести членів, які призначаються строком на три роки та беруть участь у її роботі на громадських засадах», - пояснили у НАЗК.

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