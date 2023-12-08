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  1. В Україні

3,6 млн гривень з бюджету Києва «викинуто на вітер» на поставках неякісних карет швидкої допомоги

19:27, 8 грудня 2023
Під час пандемії COVID-19 «Київмедспецтранс» закупив автомобілі швидкої допомоги недостатньої якості.
3,6 млн гривень з бюджету Києва «викинуто на вітер» на поставках неякісних карет швидкої допомоги
Джерело фото: Київська міська прокуратура
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Київська міська прокуратура повідомила, що виявила порушення інтересів держави під час придбання необхідних для столиці карет швидкої допомоги під час активного розгортання пандемії COVID-19.

Прокурори з'ясували, що комунальна організація «Київмедспецтранс» підписала контракт з комерційною установою на поставку 7 спеціалізованих автомобілів швидкої медичної допомоги внаслідок проведення відкритих торгів. Ці автомобілі були доставлені у березні 2020 року, і кожен з них мав бути оснащений відповідним медичним обладнанням, зокрема портативними апаратами штучної вентиляції легень для дорослих, дітей та немовлят.

Загальна вартість цих швидких, придбаних за бюджетні кошти, склала понад 20 мільйонів гривень. Проте, під час їх використання виявлено, що постачальник, порушуючи умови договору, поставив автомобілі недостатньої якості. Фактично, використання апаратів штучної вентиляції легень поза межами виявилося технічно неможливим.

Прокуратура Києва відреагувала на виявлені порушення та в 2021 році виступила із позовом в інтересах місцевої громади щодо стягнення штрафів з комерційної установи за невиконання умов укладеного договору.

Ця справа зазнавала кілька розглядів у суді. Завдяки рішучій позиції прокурорів у Господарському суді Київської області у березні 2023 року був прийнятий позитивний для громади вирок, і від постачальника "швидких" було стягнуто понад 3,6 мільйони гривень штрафу.

У жовтні цього року Верховний Суд підтвердив правомірність рішення першої судової інстанції, остаточно завершивши цей спір. Зазначене судове рішення було успішно виконано, і зібрані кошти повернуто до бюджету столиці.

Київська міська прокуратура вистояла та продовжує захищати інтереси місцевої громади.

За даними ЗМІ, у Києві було зафіксовано 345 256 випадків зараження COVID-19, що перевищує 10% населення міста. Ця статистика об'ємує 9620 смертей від цієї хвороби.

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