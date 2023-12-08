3,6 млн гривен из бюджета Киева «выброшено на ветер» на поставках некачественных карет скорой помощи

Во время пандемии COVID-19 «Киевмедспецтранс» закупил автомобили скорой помощи недостаточного качества.

Источник фото: Киевская городская прокуратура

Киевская городская прокуратура сообщила, что выявила нарушения интересов государства при приобретении необходимых для столицы карет скорой помощи во время активного развертывания пандемии COVID-19.

Прокуроры выяснили, что коммунальная организация "Киевмедспецтранс" подписала контракт с коммерческим учреждением на поставку 7 специализированных автомобилей скорой медицинской помощи в результате проведения открытых торгов. Эти автомобили были доставлены в марте 2020 года, и каждый из них должен был быть оснащен соответствующим медицинским оборудованием, в частности портативными аппаратами искусственной вентиляции легких для взрослых, детей и младенцев.

Общая стоимость этих скорых, приобретенных за бюджетные средства, составила более 20 миллионов гривен. Однако, во время их использования выявлено, что поставщик, нарушая условия договора, поставил автомобили недостаточного качества. Фактически, использование аппаратов искусственной вентиляции легких за пределами оказалось технически невозможным.

Прокуратура Киева отреагировала на выявленные нарушения и в 2021 году выступила с иском в интересах местной общины о взыскании штрафов с коммерческого учреждения за невыполнение условий заключенного договора.

Это дело претерпевало несколько разбирательств в суде. Благодаря решительной позиции прокуроров в Хозяйственном суде Киевской области в марте 2023 года был принят положительный для общины приговор, и с поставщика "скорых" было взыскано более 3,6 миллиона гривен штрафа.

В октябре этого года Верховный Суд подтвердил правомерность решения первой судебной инстанции, окончательно завершив этот спор. Указанное судебное решение было успешно выполнено, и собранные средства возвращены в бюджет столицы.

Киевская городская прокуратура выстояла и продолжает защищать интересы местной общины.

По данным СМИ, в Киеве было зафиксировано 345 256 случаев заражения COVID-19, что превышает 10% населения города. Эта статистика объединяет 9620 смертей от этой болезни.

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