Движение метро между станциями «Теремки» – «Демеевская» остановлено: какой транспорт будет дублировать маршруты

В связи с ремонтом перегонного тоннеля на «синей» ветке метрополитена с 8 декабря будет организовано движение наземного транспорта, который будет дублировать маршруты закрытых станций метро

Источник фото: kyivcity.gov.ua

От «Теремков» до «Лыбидской» будет курсировать наземный транспорт, что будет дублировать маршруты закрытых станций метро.

Как сообщили в КГГА, в частности, будет организовано движение временного автобусного маршрута общего пользования № 2-М «Кибернетический центр - станция метро «Теремки» - станция метро «Лыбидская», на котором будет работать 60 автобусов с интервалом движения 1 мин. А также временного троллейбусного маршрута № 43-К «Кибернетический центр – станция метро «Лыбидская», на котором будет работать 20 троллейбусов с интервалом движения 3 мин.

Также путь автобусного маршрута общего пользования № 38 продлевается до станции метро «Лыбидская». На маршруте будут работать 5 автобусов с интервалом движения 17 мин.

Из-за необходимости высвобождения дополнительных троллейбусов для работы маршрута № 43-К движение троллейбусного маршрута № 50 «Улица Милославская – станция метро «Лыбидская» временно прекращается.

На троллейбусном маршруте №50-К «ул. Милославская – площадь Дарницкая» увеличивается количество подвижного состава, в том числе будет работать 10 троллейбусов с интервалом движения 9 мин.

Как стало известно, в Киеве 9 декабря закроют движение поездов между станциями метро «Демеевская» и «Теремки» для ремонта перегонного тоннеля. Поезда на линии будут курсировать только между станциями «Героев Днепра» и «Лыбидской». Однако движение поездов было остановлено уже 8 декабря.

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