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Рух метро між станціями «Теремки» – «Деміївська» зупинено: який транспорт дублюватиме маршрути

15:07, 8 грудня 2023
У зв’язку з ремонтом перегінного тунелю на «синій» гілці метрополітену з 8 грудня буде організовано рух наземного транспорту, що дублюватиме маршрути закритих станцій метро.
Рух метро між станціями «Теремки» – «Деміївська» зупинено: який транспорт дублюватиме маршрути
Джерело фото: kyivcity.gov.ua
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Від «Теремків» до «Либідської» курсуватиме наземний транспорт, що дублюватиме маршрути закритих станцій метро.

Як повідомили у КМДА, зокрема, буде організовано рух тимчасового автобусного маршруту загального користування № 2-М «Кібернетичний центр – станція метро «Теремки» – станція метро «Либідська», на якому працюватиме 60 автобусів з інтервалом руху 1 хв. А також тимчасового тролейбусного маршруту № 43-К «Кібернетичний центр – станція метро «Либідська», на якому працюватиме 20 тролейбусів з інтервалом руху 3 хв.

Також шлях автобусного маршруту загального користування № 38 подовжується до станції метро «Либідська». На маршруті працюватиме 5 автобусів з інтервалом руху 17 хв.

Через необхідність вивільнення додаткових тролейбусів для роботи маршруту № 43-К, рух тролейбусного маршруту № 50 «Вулиця Милославська – станція метро «Либідська» тимчасово припиняється.

На тролейбусному маршруті № 50-К «вул. Милославська – площа Дарницька» збільшується кількість рухомого складу, зокрема працюватиме 10 тролейбусів з інтервалом руху 9 хв.

Як стало відомо раніше, у Києві 9 грудня закриють рух поїздів між станціями метро «Деміївська» та «Теремки» для ремонту перегінного тунелю. Поїзди на лінії курсуватимуть лише між станціями «Героїв Дніпра» та «Либідська». Однак рух поїздів зупинили вже 8 грудня.

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