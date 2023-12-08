Верховна Рада скасувала правки Лозового, - будуть нові правила обчислення строків досудового розслідування

Верховна Рада ухвалила закон про скасування правок Лозового: зміни передбачають, що нові правила будуть застосовуватися до всіх кримінальних проваджень, досудове розслідування або судовий розгляд яких не завершено до 1 січня 2024 року.

Верховна Рада 8 грудня прийняла в цілому закон про скасування «правок Лозового». Таким чином, нові правила обчислення строків досудового розслідування будуть застосовуватися до всіх кримінальних проваджень, досудове розслідування або судовий розгляд яких не завершено до дня набрання сили законом про скасування правок Лозового, тобто, до 1 січня 2024 року.

Наразі фінальний текст закону відсутній, однак його зміст випливає з порівняльної таблиці, яку Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності підготував до законопроекту 10060.

Нагадаємо, 6 грудня відбулося засідання цього Комітету, під час якого були озвучені ці поправки. Було вирішено скасувати правки Лозового не шляхом прийняття окремого законопроекту, як це задумувалося спочатку, а в рамках вже ухваленого в першому читанні законопроекту 10060, які стосується взагалі іншого предмета – відокремлення Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) від Офісу Генпрокурора.

Зміни набирають чинності з 1 січня 2024 року.

Отже, порядок обчислення строків досудового розслідування у ч. 1 статті 219 КПК (в редакції Комітету) викладено в такій редакції:

«Строк досудового розслідування обчислюється з моменту повідомлення особі про підозру до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності, клопотанням про закриття кримінального провадження або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження».

(Надаємо, наразі вона передбачає, що строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань або винесення постанови про початок досудового розслідування у порядку, встановленому статтею 615 цього Кодексу, до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності, клопотанням про закриття кримінального провадження або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження).

Частину 2 ст. 219 КПК та абзац 4 ч. 6 ст. 219 КПК виключать.

Ця частина 2 нині передбачає, нагадаємо, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР або винесення постанови про початок досудового розслідування у порядку, встановленому статтею 615 цього Кодексу, до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) 12 місяців – у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;

2) 18 місяців – у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Абзац 4 ч. 6, який теж виключається, передбачає, що при об’єднанні кримінальних проваджень у порядку, передбаченому статтею 217 КПК, якщо досудове розслідування хоча б в одному з них здійснюється щодо злочинів, передбачених статтями 437-439 чи частиною першою статті 442 Кримінального кодексу України, загальний строк досудового розслідування, встановлений частиною другою цієї статті, не обчислюється.

Крім того, виключається абзац 18 ч. 1 статті 284 КПК (вочевидь, мається на увазі абзац 17, адже у ч. 1 ст. 284 всього 17 абзаців). Він передбачає, що слідчий, дізнавач, прокурор зобов’язані закрити кримінальне провадження також у разі, коли строк досудового розслідування, визначений статтею 219 цього Кодексу, закінчився та жодній особі не було повідомлено про підозру.

Абз. 2 ч. 7 ст. 284 КПК пропонується доповнити. Так, наразі він передбачає, що якщо обставини, передбачені пунктами 5, 6, 7, 8, 9, 9-1 частини першої цієї статті, виявляються під час судового провадження, а також у випадку, передбаченому пунктами 2, 3 частини другої цієї статті, суд постановляє ухвалу про закриття кримінального провадження. Комітет пропонує доповнити цей перелік п. 10 (п. 10 передбачає умову, що кримінальне провадження закривається в разі, якщо після повідомлення особі про підозру закінчився строк досудового розслідування, визначений статтею 219 цього Кодексу, крім випадку повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого чи особливо тяжкого злочину проти життя та здоров’я особи).

Ч. 9 ст. 284 КПК виключається. Вона наразі передбачає, що якщо закінчилися строки досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру, встановлені частиною першою статті 219 цього Кодексу, слідчий суддя може винести ухвалу про закриття кримінального провадження за клопотанням іншої особи, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування, або її представника.

Також виключать ч. 1 ст. 294 КПК, яка передбачає, що якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Крім того, пропозиції Комітету передбачають виключення ч. 8 ст. 615 КПК, за якою у кримінальних провадженнях, в яких з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань та на дату введення воєнного стану жодній особі не повідомлено про підозру, строк від дати введення воєнного стану до дати його припинення чи скасування не включається до загальних строків, передбачених частиною другою статті 219 цього Кодексу. У кримінальних провадженнях, в яких відомості про кримінальне правопорушення, за виключенням злочинів, передбачених статтями 437-439 чи частиною першою статті 442 Кримінального кодексу України, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань або винесена постанова про початок досудового розслідування у порядку, встановленому цією статтею, від дати введення воєнного стану і до дати його припинення чи скасування строк досудового розслідування до дня повідомлення особі про підозру становить тридцять місяців.

Пункт 20-8 розділу ХІ «Перехідні положення» КПК викладається в такій редакції:

«Положення частини першої статті 219 цього Кодексу в редакції Закону України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та інших законодавчих актів України щодо посилення самостійності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури» застосовуються до всіх кримінальних проваджень, досудове розслідування або судовий розгляд яких не завершено до дня набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та інших законодавчих актів України щодо посилення самостійності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури».

Тобто, нові правила обчислення строків застосовуються до всіх кримінальних проваджень, де досудове розслідування чи розгляд не завершено до 1 січня 2024 року.

Автор: Наталя Мамченко

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