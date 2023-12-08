Рада підтримала створення Національного військового меморіального кладовища в Гатному

Депутати прийняли закон щодо забезпечення будівництва та експлуатації Національного військового меморіального кладовища.

Верховна Рада проголосувала в цілому за урядовий законопроєкт №10289 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення будівництва та експлуатації Національного військового меморіального кладовища. Відповідне рішення підтримали 303 депутати.

Законопроектом пропонується встановити, що місце розташування Національного військового меморіального кладовища визначається Кабінетом Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері соціального захисту ветеранів війни».

Йдеться про розташування Національного військового кладовища у селищі Гатне Фастівського району Київської області.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль відреагував на прийняття закону і повідомив деталі.

"Україна має гідно вшанувати тих, хто заплатив найвищу ціну за нашу свободу та незалежність. Для цього держава створює Національне військове меморіальне кладовище.

Парламент підтримав в цілому законопроєкт, необхідний для будівництва та експлуатації такого кладовища.

Цей законопроєкт дозволить у прискореному режимі завершити необхідні роботи. Зокрема, будуть вирішені питання щодо земельної ділянки, містобудівних умов та оцінки впливу на довкілля.

Тепер перед відповідальними відомствами стоїть завдання відкрити першу чергу Національного військового меморіального кладовища вже в першій половині 2024 року", - написав він у Телеграм.

Раніше ми писали, що Уряд прискорить терміни проектування Національного військового меморіального кладовища.

Додамо, що у місцях почесних поховань на кладовищах у Києві будуть встановлювати надмогильні споруди єдиного зразка.

Також Кабмін змінив місце будівництва військового меморіального кладовища: нова локація — село Гатне під Києвом.

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