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Рада поддержала создание Национального военного мемориального кладбища в Гатном

14:21, 8 декабря 2023
Депутаты приняли закон об обеспечении строительства и эксплуатации Национального военного мемориального кладбища.
Рада поддержала создание Национального военного мемориального кладбища в Гатном
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Верховная Рада проголосовала в целом за правительственный законопроект №10289 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по обеспечению строительства и эксплуатации Национального военного мемориального кладбища. Соответствующее решение поддержали 303 депутата.

Законопроектом предлагается установить, что местонахождение Национального военного мемориального кладбища определяется Кабинетом Министров Украины по представлению центрального органа исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сфере социальной защиты ветеранов войны».

Речь идет о расположении Национального военного кладбища в поселке Гатное Фастовского района Киевской области.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отреагировал на принятие закона и сообщил детали.

"Украина должна достойно отметить тех, кто заплатил самую высокую цену за нашу свободу и независимость. Для этого государство создает Национальное военное мемориальное кладбище.

Парламент поддержал в целом законопроект, необходимый для строительства и эксплуатации такого кладбища.

Этот законопроект позволит в ускоренном режиме завершить необходимые работы. В частности, будут решены вопросы земельного участка, градостроительных условий и оценки влияния на окружающую среду.

Теперь перед ответственными ведомствами стоит задача открыть первую очередь Национального военного мемориального кладбища уже в первой половине 2024 года", – написал он в Телеграм.

Ранее мы писали, что правительство ускорит сроки проектирования Национального военного мемориального кладбища.

Добавим, что в местах почетных захоронений на кладбищах в Киеве будут устанавливать надгробные сооружения единого образца.

Также Кабмин сменил место строительства военного мемориального кладбища: новая локация — село Гатное под Киевом.

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