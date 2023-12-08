Минус три нардепа – Рада прекратила полномочия народных депутатов Ефимова, Шпенова, Данилова

Верховная Рада проголосовала за прекращение полномочий народных депутатов Максима Ефимова, Дмитрия Шпенова, Виталия Данилова.
Недавно они написали соответствующие заявления.
То есть, это минус три депутата в парламенте. Об этом сообщил член Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, депутат от Слуги народа Александр Федиенко.
Теперь в Верховной Раде остался 401 народный избранник.
«В Раде остался 401 депутат. Но после Данилова зайдет +1. Будет 402.
Отвечаю, минимум 300.
Это чтобы Верховная Рада имела полномочия изменять Конституцию», – написал Александр Федиенко.
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