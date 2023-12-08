Минус три нардепа – Рада прекратила полномочия народных депутатов Ефимова, Шпенова, Данилова

В Раде остался 401 депутат.

Источник фото: rada.gov.ua

Верховная Рада проголосовала за прекращение полномочий народных депутатов Максима Ефимова, Дмитрия Шпенова, Виталия Данилова.

Недавно они написали соответствующие заявления.

То есть, это минус три депутата в парламенте. Об этом сообщил член Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, депутат от Слуги народа Александр Федиенко.

Теперь в Верховной Раде остался 401 народный избранник.

«В Раде остался 401 депутат. Но после Данилова зайдет +1. Будет 402.

Отвечаю, минимум 300.

Это чтобы Верховная Рада имела полномочия изменять Конституцию», – написал Александр Федиенко.

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