Киевское метро затапливает — движение поездов остановили, видео

Как стало известно, в Киеве 9 декабря закроют движение поездов между станциями метро «Демеевская» и «Теремки» для ремонта перегонного тоннеля. Поезда на линии будут курсировать только между станциями «Героев Днепра» и «Лыбидской».
Однако движение поездов было остановлено уже 8 декабря. Между станциями метро «Демеевская» и «Лыбидская» произошла разгерметизация тоннеля и вода пошла на рельсы.
В КМВА говорят, что такие меры предприняли из соображений безопасности.
Поезда курсируют между станциями «Героев Днепра» и «Лыбидская».
В соцсетях уже появились видео с подтоплениями, а на «Лыбидской» уже не пускают людей.
На остановках общественного транспорта уже собирается толпа.
Дублирующие маршруты наземного транспорта заработают ориентировочно в течение двух часов, сообщают в КГГА.
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