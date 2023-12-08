Киевское метро затапливает — движение поездов остановили, видео

Произошла разгерметизация и вода в киевском метро льется на рельсы, видео.

Как стало известно, в Киеве 9 декабря закроют движение поездов между станциями метро «Демеевская» и «Теремки» для ремонта перегонного тоннеля. Поезда на линии будут курсировать только между станциями «Героев Днепра» и «Лыбидской».

Однако движение поездов было остановлено уже 8 декабря. Между станциями метро «Демеевская» и «Лыбидская» произошла разгерметизация тоннеля и вода пошла на рельсы.

В КМВА говорят, что такие меры предприняли из соображений безопасности.

Поезда курсируют между станциями «Героев Днепра» и «Лыбидская».

В соцсетях уже появились видео с подтоплениями, а на «Лыбидской» уже не пускают людей.

На остановках общественного транспорта уже собирается толпа.

Дублирующие маршруты наземного транспорта заработают ориентировочно в течение двух часов, сообщают в КГГА.

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