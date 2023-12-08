Київське метро затоплює — рух поїздів зупинили, відео

Сталася розгерметизація і вода у київському метро ллється на колії, відео.

Як стало відомо раніше, у Києві 9 грудня закриють рух поїздів між станціями метро «Деміївська» та «Теремки» для ремонту перегінного тунелю. Поїзди на лінії курсуватимуть лише між станціями «Героїв Дніпра» та «Либідська».

Однак рух поїздів зупинили вже 8 грудня. Між станціями метро «Деміївська» і «Либідська» сталася розгерметизація тунелю і вода пішла на колії.

У КМВА кажуть, що до таких заходів вдалися із міркувань безпеки.

Поїзди наразі курсують між станціями «Героїв Дніпра» і «Либідська».

У соцмережах вже зʼявилися відео з підтопленнями, а на «Либідській» вже не пускають людей.

На зупинках громадського транспорту вже збирається натовп.

Дублюючі маршрути наземного транспорту запрацюють орієнтовно протягом двох годин, повідомляють у КМДА.

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