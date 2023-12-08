У НАБУ заявили, що розпочинають підготовку до розширення штату

Верховна Рада підтримала у другому читанні законопроєкт про збільшення кількості співробітників НАБУ на 300 осіб.

Джерело фото: Радіо Свобода

Як писала «Судово-юридична газета» у п’ятницю, 8 грудня, Верховна Рада України прийняла в другому читанні і в цілому урядовий законопроєкт «Про внесення змін до Закону України «Про Національне антикорупційне бюро України» щодо посилення інституційної спроможності Національного антикорупційного бюро України» 10203-1 від 14.11.2023.

У НАБУ повідомили, що Національне бюро розпочинає підготовку до розширення штату та сподівається на якнайшвидше підписання Президентом Володимиром Зеленським.

Документ передбачає поетапне проведення конкурсу на заміщення додаткових вакантних посад: по 100 щороку у період 2024-2026 рр.

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