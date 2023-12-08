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Верховна Рада ухвалила закон про збільшення штату НАБУ

13:16, 8 грудня 2023
Спершу штат НАБУ збільшать на 100 осіб.
Верховна Рада ухвалила закон про збільшення штату НАБУ
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Верховна Рада України 8 грудня прийняла в другому читанні і в цілому Урядовий законопроект «Про внесення змін до Закону України «Про Національне антикорупційне бюро України» щодо посилення інституційної спроможності Національного антикорупційного бюро України» 10203-1 від 14.11.2023.

Ним встановлено, що чисельність працівників Національного антикорупційного бюро України в межах, визначених частиною шостою статті 5 Закону України «Про Національне антикорупційне бюро України», збільшується поетапно:

з 1 січня 2024 року – на 100 осіб, з них 10 осіб – державні службовці;

з 1 січня 2025 року – на 100 осіб, з них 20 осіб – державні службовці;

з 1 січня 2026 року – на 100 осіб, з них 20 осіб – державні службовці.

Загалом же передбачено збільшити граничну чисельність штату НАБУ з 700 до 1000 осіб, передбачивши, зокрема, збільшення кількості осіб начальницького складу з 500 до 750 осіб. Тобто, загалом штат збільшать на 300 посад, з них – посади начальницького складу матимуть більшість – 250.

Нагадаємо, особами начальницького складу є працівники підрозділів швидкого реагування, захисту учасників кримінального судочинства та забезпечення безпеки працівників, оперативно-технічних підрозділів та підрозділів детективів НАБУ.

Разом із тим, враховуючи обмежені можливості фінансування в умовах правового режиму воєнного стану, реалізувати пропоновані положення поетапно.

Нагадаємо, у 2024 році на працівників НАБУ для розрахунку посадового окладу не буде розповсюджуватися «заморожений» розмір прожиткового мінімуму, він складатиме 3028 грн.

Автор: Наталя Мамченко

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