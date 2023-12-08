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Верховная Рада приняла закон об увеличении штата НАБУ

13:16, 8 декабря 2023
Сначала штат НАБУ увеличат на 100 человек.
Верховная Рада приняла закон об увеличении штата НАБУ
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8 декабря Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом Правительственный законопроект «О внесении изменений в Закон Украины «О Национальном антикоррупционном бюро Украины» об усилении институциональной способности Национального антикоррупционного бюро Украины» 10203-1 от 14.11.2023.

Им установлено, что численность работников Национального антикоррупционного бюро Украины в пределах, определенных частью шестой статьи 5 Закона Украины "О Национальном антикоррупционном бюро Украины", увеличивается поэтапно:

с 1 января 2024 года – на 100 человек, из них 10 человек – государственные служащие;

с 1 января 2025 года – на 100 человек, из них 20 человек – государственные служащие;

с 1 января 2026 года – на 100 человек, из них 20 – государственные служащие.

В целом, предусмотрено увеличить предельную численность штата НАБУ с 700 до 1000 человек, предусмотрев, в частности, увеличение количества лиц начальствующего состава с 500 до 750 человек. То есть, в общей сложности штат увеличат на 300 должностей, из них - должности начальствующего состава будут большинство - 250.

Напомним, лицами начальствующего состава являются работники подразделений быстрого реагирования, защиты участников уголовного судопроизводства и обеспечения безопасности работников, оперативно-технических подразделений и детективов НАБУ.

Вместе с тем, учитывая ограниченные возможности финансирования в условиях правового режима военного положения, реализовать предлагаемые положения поэтапно.

Напомним, в 2024 году на работников НАБУ для расчета должностного оклада не будет распространяться замороженный размер прожиточного минимума, он будет составлять 3028 грн.

Автор: Наталья Мамченко

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