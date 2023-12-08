Экс-начальника оккупационного отдела полиции Скадовска приговорили к 15 годам тюрьмы

В 2022 году он добровольно пошел на сотрудничество с врагом и вступил в должность в незаконном правоохранительном органе.

Во Львове был осужден предатель из Луганщины, который пошел на сотрудничество с российскими оккупантами и стал псевдоруководителем правоохранительного органа в Скадовске. Об этом сообщает Львовская областная прокуратура.

Прокуроры доказали, что в мае 2022 в оккупированном Скадовске Херсонской области он добровольно пошел на сотрудничество с врагом и занял должность в незаконном правоохранительном органе.

Оккупанты назначили его руководителем в так называемое "Скадовское районное отделение Главного управления Министерства внутренних дел по Херсонской области".

Находясь на псевдодолжности, мужчина осуществлял подбор кадров и сотрудников в ряды так называемой полиции. Также он организовывал материально-техническое обеспечение незаконно созданного подразделения.

А еще коллаборант предоставлял указания по незаконному задержанию граждан, которых впоследствии содержали в помещении так называемого отдела полиции.

Ему назначили наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией всего имущества и лишили права занимать любые должности в органах государственной власти Украины сроком на 15 лет.

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