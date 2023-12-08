Бывший юрист Apple избежал тюрьмы за торговлю инсайдерской информацией

Экс-юрист признал себя виновным по шести обвинениям.

Фото: Bloomberg

Бывший старший юрист Apple Inc. по корпоративному праву Джин Левофф, которому было поручено контролировать инсайдерскую торговлю в компании, избежал тюремного заключения за то, что сам совершил такое преступление, передает Bloomberg.

Из-за своей должности Левофф получил доступ к результатам прибыли Apple до того, как они были доступны общественности. Он использовал эту информацию для покупки акций компании. Левофф заработал около $277 000 и избежал потерь в размере около $377 000 до того, как был уволен Apple в 2018 году.

В прошлом году юрист признал себя виновным по шести обвинениям.

Издание сообщает, что ему грозил штраф и два года тюрьмы за торговлю инсайдерской информацией, однако суд вынес другой вердикт. Он получил четыре года испытательного срока и штраф в размере $604 000.

Федеральные прокуроры утверждали, что Левофф должен отправиться в тюрьму за торговлю инсайдерской информацией, чтобы удержать других руководителей корпораций от совершения аналогичного преступления. Однако судья сказал, что он не считает это необходимым, поскольку Левофф потерял работу и больше не сможет заниматься юридической практикой.

Ранее сообщалось, что Apple введет новый стандарт обмена сообщениями iPhone с Android.

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