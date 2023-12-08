Колишній юрист Apple уникнув в'язниці за торгівлю інсайдерською інформацією

Ексюрист визнав себе винним за шістьма звинуваченнями.

Фото: Bloomberg

Колишній старший адвокат Apple Inc. з корпоративного права Джин Левофф, якому було доручено контролювати інсайдерську торгівлю в компанії, уникнув ув'язнення за те, що сам скоїв такий злочин, передає Bloomberg.

Через свою посаду Левофф отримав доступ до результатів прибутку Apple до того, як вони були доступні громадськості. Він використав цю інформацію для покупки акцій компанії. Левофф заробив близько $277 000 і уникнув втрат у розмірі близько $377 000 до того, як було звільнено з Apple у 2018 році.

Минулого року юрист визнав себе винним за шістьма звинуваченнями.

Видання повідомляє, що йому загрожував штраф та два роки в'язниці за торгівлю інсайдерською інформацією, проте суд виніс інший вердикт. Він отримав чотири роки випробувального терміну та штраф у розмірі $604 000.

Федеральні прокурори стверджували, що Левофф повинен відправитись у в'язницю за торгівлю інсайдерською інформацією, щоб утримати інших керівників корпорацій від скоєння аналогічного злочину. Однак суддя сказав, що він не вважає це за необхідне, оскільки Левофф втратив роботу і більше не зможе займатися юридичною практикою.

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