Apple запровадить новий стандарт обміну повідомленнями iPhone з Android: що відомо

Поява RCS надасть обміну повідомленнями між користувачами iPhone та Android широкий спектр функцій у стилі месенджера від Apple iMessage.

Компанія Apple у 2024 році впровадить у свої смартфони стандарт обміну повідомленнями RCS (Rich Communication Services). Підтримку цієї функції буде забезпечено шляхом оновлення програмного забезпечення. Про це повідомляє 9to5Mac.

Зазначається, що поява RCS надасть обміну повідомленнями між користувачами iPhone та Android широкий спектр функцій у стилі месенджера від Apple iMessage: сповіщення про прочитання повідомлення, індикатор набору тексту співрозмовником, передача фото та відео високої якості тощо.

Водночас iMessage і надалі використовуватиметься для спілкування між користувачами iPhone.

«Пізніше наступного року ми додамо підтримку RCS Universal Profile, стандарту GSM Association. Ми вважаємо, що RCS Universal Profile запропонує кращу взаємодію порівняно з SMS або MMS. Це працюватиме разом із iMessage, який і надалі залишатиметься найкращим і найбезпечнішим для обміну повідомленнями для користувачів Apple», — заявив представник Apple.

Видання додає, що рішення Apple було ухвалено під тиском регуляторів і конкурентів, таких як Google і Samsung.

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