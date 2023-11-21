Apple введет новый стандарт обмена сообщениями iPhone с Android: что известно

Появление RCS предоставит обмен сообщениями между пользователями iPhone и Android широкий спектр функций в стиле мессенджера от Apple iMessage.

Компания Apple в 2024 году внедрит в свои смартфоны стандарт обмена сообщениями RCS (Rich Communication Services). Поддержка этой функции будет обеспечена путем обновления программного обеспечения. Об этом сообщает 9to5Mac.

Отмечается, что появление RCS предоставит обмен сообщениями между пользователями iPhone и Android широкий спектр функций в стиле мессенджера от Apple iMessage: уведомление о прочтении сообщения, индикатор набора текста собеседником, передача фото и видео высокого качества.

В то же время iMessage будет и дальше использоваться для общения между пользователями iPhone.

«Позже в следующем году мы придадим поддержку RCS Universal Profile, стандарту GSM Association. Мы считаем, что RCS Universal Profile предложит лучшее взаимодействие по сравнению с SMS или MMS. Это будет работать вместе с iMessage, который будет продолжать оставаться лучшим и безопасным для обмена сообщениями для пользователей Apple», — заявил представитель Apple.

Издание добавляет, что решение Apple было принято под давлением регуляторов и конкурентов, таких как Google и Samsung.

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