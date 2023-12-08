Працівники ТЦК прийшли вручати повістки на тернопільський ринок, відео

У соцмережах поширюють відео, на якому працівників ТЦК з повістками шукають чоловіків на ринку в Тернополі.

Сьогодні вранці, 8 грудня, працівники Територіального Центру Комплектування та Соціальної Підтримки завітали із повістками на тернопільський ринок.

Військкомів помітили наявність військкомів у одному з торгівельних рядів на вулиці Торговиця.

Крім того, сьогодні у Києві співробітники ТЦК з повістками завітали до спортзалів. Аналогічні інциденти трапилися раніше у містах Мукачево та Хуст на Закарпатті.

Відео про роздачу повісток в Тернополі поширюються у місцевих телеграм-каналах.

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