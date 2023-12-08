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  1. В Україні

Судили ексспівробітника Управління держохорони України, який забезпечував житлом і продуктами окупантів

16:03, 8 грудня 2023
До 15 років за ґратами засуджено ексспівробітника УДО, який перейшов на бік ворога, відбуваючи службу на Чернігівщині.
Судили ексспівробітника Управління держохорони України, який забезпечував житлом і продуктами окупантів
Джерело фото: Офіс Генерального прокурора
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Ексспівробітника Управління держохорони України засуджено до 15 років позбавлення волі за державну зради та самовільне залишення військової частини чи місця служби. Такий вирок ухвалив суд за принциповою позицією Офісу Генерального прокурора.

Згідно з обвинувальним вироком, ексспівробітник УДО, будучи військовослужбовцем і працівником правоохоронного органу, у лютому 2022 року не з’явився на службу в умовах воєнного стану, порушивши військову Присягу та перейшовши на бік ворога.

Він перебував у тимчасово окупованій території в селі Нова Басань Чернігівської області до березня 2022 року, виконуючи накази командирів військовослужбовців Російської Федерації. Засуджений забезпечував їх проживанням та приготуванням їжі, взаємодіючи з окупантами та бравши участь у заволодінні товарами із місцевих магазинів. Також він приймав участь у патрулюванні території зі зброєю та відбирав продукти та інше майно у місцевих мешканців.

Засуджений залишатиметься під вартою до набрання вироком законної сили.

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