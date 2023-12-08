Ті чоловіки не є привілейованими, — у Закарпатському ТЦК пояснили вручення повісток у спортзалах

У ТЦК повідомили, що вручають повістки у законний спосіб, а чоловіки призовного віку, які займаються у спортивних залах або розважаються у відпочинкових комплексах, не є привілейованими.

Як ми писали, днями співробітники ТЦК провели рейди у тренажерних залах Мукачева та Хуста, що на Закарпатті, вручаючи чоловікам повістки. У Закарпатському ОТЦК відрегували на ситуацію, заявивши, що повістки вручають у законний спосіб, а чоловіки призовного віку, які займаються у спортивних залах або розважаються у відпочинкових комплексах, не є привілейованими.

«Працівники Закарпатського ОТЦК та СП у законний спосіб продовжують в рамках мобілізаційних заходів вручати повістки. На нашу думку, ті чоловіки призовного віку, які свідомо уникаючи військової служби, займаються у спортивних залах або розважаються у відпочинкових комплексах не є привілейованими порівняно з військовослужбовцями ЗСУ, які у непростих умовах тримають оборону і б’ють ворога», – йдеться у повідомленні.

Також зазначають, що вручення повістки не означає, що призовника одразу забирають на фронт.

«Спочатку уточнюються дані, призовник проходить медичний огляд і вже тільки після цього, якщо людина придатна до служби, видається мобілізаційне розпорядження. Відтак призовник їде вчитися. Також повідомляємо про відповідальність за ухилення та будь-яке перешкоджання у видачі повісток. Відповідно до частини 1 статті 114 Кримінального кодексу «Перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період» тягне за собою позбавлення волі на термін від 5 до 8 років», – зазначили у центрі комплектування.

Нагадаємо, що з'явилося відео зі спортзалів Києва, куди також навідалися працівники ТЦК.

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