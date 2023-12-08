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  1. В Україні

Пішла з життя суддя Шевченківського райсуду Києва у відставці Зінаїда Антошина

12:37, 8 грудня 2023
Обірвалося життя Заслуженого юриста України, колишньої голови Шевченківського районного суду м. Києва Зінаїди Антошиної.
Пішла з життя суддя Шевченківського райсуду Києва у відставці Зінаїда Антошина
Фото: facebook.com/court.shev.kiev
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Пішла з життя суддя Шевченківського районного суду Києва у відставці Зінаїда Антошина. Про це повідомила пресслужба Шевченківського районного суду м. Києва.

«Шевченківський районний суд м. Києва з глибоким сумом повідомляє про смерть нашого колеги – Антошиної Зінаїди Володимирівни.

 Зінаїда Володимирівна прийшла на роботу до Шевченківського районного суду м. Києва у 1962 році. Студентка першого курсу вечірнього відділення юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка розпочинала свій робочий шлях з посади секретаря відділу кадрів управління юстиції, а потрапивши до суду, стала секретарем судового засідання. Після того ще чотири роки Зінаїда Володимирівна пропрацювала держаним виконавцем, а потім повернулась до Шевченківського суду з твердим наміром стати суддею. Минуло небагато часу і у 1975 році це бажання здійснилось.

Упродовж 1984–2002 рр. обіймала посаду голови Шевченківського районного суду м. Києва. З грудня 2004 р. — у відставці. У 2000 році Антошиній З.В. присвоєно звання Заслуженого юриста України. Відзначена орденом княгині Ольги ІІІ ступеня.

За час своєї роботи в суді Зінаїда Володимирівна здобула авторитет і повагу в колективі, свій досвід та знання передала молодим колегам, багато з яких сьогодні працюють в апеляційних судах та у Верховному Суді.   

Ми висловлюємо щире співчуття родині Зінаїди Володимирівни. Вона залишиться в наших серцях як чудова людина та професіонал. Нехай земля їй буде пухом», - сказано у повідомленні.

«Судово-юридична газета» висловлює щирі співчуття рідним та близьким Зінаїди Володимирівни.

 

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