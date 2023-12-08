Ушла из жизни судья Шевченковского райсуда Киева в отставке Зинаида Антошина

Оборвалась жизнь Заслуженного юриста Украины, бывшего председателя Шевченковского районного суда г. Киева Зинаиды Антошиной.

Фото: facebook.com/court.shev.kiev

Ушла из жизни судья Шевченковского районного суда Киева в отставке Зинаида Антошина. Об этом сообщила пресс-служба Шевченковского районного суда г. Киева.

«Шевченковский районный суд г. Киева с глубокой печалью сообщает о смерти нашего коллеги – Антошиной Зинаиды Владимировны.

Зинаида Владимировна пришла на работу в Шевченковский районный суд г. Киева в 1962 году. Студентка первого курса вечернего отделения юридического факультета Киевского национального университета имени Тараса Шевченко начинала свой рабочий путь с должности секретаря отдела кадров управления юстиции, а попав в суд стала секретарем судебного заседания. После этого еще четыре года Зинаида Владимировна проработала государственным исполнителем, а затем вернулась в Шевченковский суд с твердым намерением стать судьей. Прошло немного времени и в 1975 году это желание исполнилось.

В течение 1984-2002 гг. занимала должность председателя Шевченковского районного суда г. Киева. С декабря 2004 г. – в отставке. В 2000 году Антошин З.В. присвоено звание Заслуженного юриста Украины. Отмечена орденом княгини Ольги ІІІ степени.

За время своей работы в суде Зинаида Владимировна завоевала авторитет и уважение в коллективе, свой опыт и знания передала молодым коллегам, многие из которых сегодня работают в апелляционных судах и в Верховном Суде.

Мы выражаем искреннее соболезнование семье Зинаиды Владимировны. Она останется в наших сердцах как отличный человек и профессионал. Пусть земля ей будет пухом», - говорится в сообщении.

«Судебно-юридическая газета» выражает искренние соболезнования родным и близким Зинаиды Владимировны.