В Киеве сотрудники ТЦК с повестками посетили спортзалы: видео

В сети распространяются видео, где работники ТЦК якобы раздавали повестки в спортзалах.

В столичных спортзалах были замечены работники ТЦК. Как сообщают очевидцы, в некоторых военных заведениях не пустила охрана. Подходящие видео распространяются в сети.

Инциденты случились в Киеве, Днепре, а также в городах Мукачево и Хуст на Закарпатье.

Закарпатский областной ТЦК заявил, что военкомат не нарушает закон, а повестка еще не означает отправку на фронт.

«По нашему мнению, те мужчины призывного возраста, которые сознательно избегая военной службы, занимаются в спортивных залах или развлекаются в комплексах отдыха не привилегированы по сравнению с военнослужащими ВСУ, которые в непростых условиях держат оборону и бьют врага», - говорится в сообщении .

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