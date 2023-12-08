Вспышка гепатита A в Винницкой области ликвидирована – Минздрав

В Винницкой области несмотря на ликвидацию вспышки гепатита A возможны единичные случаи заболеваемости.

Источник фото: suspilne

В Винницкой области успешно ликвидирована вспышка гепатита A, которая была обнаружена в середине октября, но есть прогнозы о возможности зафиксировать единичные случаи заболевания еще несколько месяцев. Об этом сообщил главный санитарный врач Украины и заместитель главы Минздрава Игорь Кузин, сообщает пресс-служба ведомства.

За период с 16 октября по 7 декабря лабораторно подтверждено 333 случая гепатита A: 30 пациентов продолжают лечение, 267 уже выздоровели. С целью подавления распространения вируса гепатита A в Винницкую область доставили более 2 тысяч доз вакцины для бесплатных прививок. К ликвидации вспышки было привлечено 669 медицинских работников, в частности, врачей стационаров, экстренной медицинской помощи и специалистов общественного здоровья, которые получили необходимые прививки. Также, врачи предлагали вакцинироваться родственникам пациентов, которые находились в "кругу контактных лиц". Этой возможностью уже воспользовались 151 человек.

Игорь Кузин отметил: "Вспышка завершается: количество как госпитализированных, так и новых случаев, в Винницкой области уменьшается, что подтверждает эффективность противоэпидемических мероприятий и отсутствие постоянного источника инфицирования. Однако из-за длительного инкубационного периода (ред. - 14-28 дней) и возможного бессимптомного течения заболевания как минимум в течение одного-двух месяцев мы еще будем регистрировать единичные случаи заболевания гепатитом А. Сейчас медики выявляют "вторичные" случаи инфицирования в семейных очагах, то есть среди родных и близких пациентов, которые не изъявили желания сделать прививку против гепатита A во время бесплатной экстренной вакцинации круга контактных лиц".

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.