Спалах гепатиту А на Вінниччині: кількість хворих продовжує зростати

Наразі на Вінниччині зареєстровано понад 210 пацієнтів, 180 випадків підтверджено лабораторно.

Фото: medikom.ua

Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької ОДА повідомив, що кількість хворих на гепатит А у Вінницькій області продовжує зростати. Уже зареєстровано понад 210 пацієнтів, 180 випадків підтверджено лабораторно. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

Зазначається, що у лікарнях перебуває 143 пацієнта, з них – 25 дітей. За останні 12 годин госпіталізували двоє пацієнтів.

«Станом на 31 жовтня маємо одного важкого пацієнта. Він знаходиться у одному з медичних закладів. У нього повторний пішов процес. Це пацієнт старше 50 років. Продовжуємо вакцинацію медичних працівників. Сьогодні розпочнемо щеплювати медиків швидкої медичної допомоги. Ще один випадок захворювання виявили й у Ладижині. Понад 25 пацієнтів виписали уже з медичних закладів на амбулаторне спостереження. Пошук джерела продовжується», - сказала заступниця директорки департаменту охорони здоров’я та реабілітації Вінницької ОВА Тетяна Бондаренко.

Раніше ми писали, що вірус гепатиту А почав поширюватися по Вінницькій області.

Нагадаємо, головний санітарний лікар України Ігор Кузін заявив, що зважаючи на кількість хворих, спалах гепатиту А у Вінниці можна назвати надзвичайною ситуацією обласного масштабу.

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