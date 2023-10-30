Вірус гепатиту А почав поширюватися по Вінницькій області

Окрім Вінниці, вірус гепатиту А виявили ще в п’яти громадах – ОВА.

Фото: vin.gov.ua

Раніше ми писали, що у Вінниці встався спалах гепатиту А. 100 хворих з підозрою на гепатит госпіталізовано до лікарень.

Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної військової адміністрації повідомив у Facebook, що гепатит А почали реєструвати не лише в обласному центрі, а й в інших населених пунктах регіону.

У відомстві уточнюють, що гепатит А реєструють у: Могилів-Подільському, Хмільнику, Калинівці, Гайсині та Козятині. Пацієнти перебувають у інфекційних відділеннях медустанов громад.

«На сьогоднішній день найбільше пацієнтів у Клінічному центрі інфекційних хвороб - 89 з підтвердженим діагнозом і 12 з підозрою на гепатит А. У міській клінічній лікарні 31 пацієнт з підтвердженим діагнозом і один з підозрою», - повідомила заступник директора департаменту охорони здоров'я та реабілітації Вінницької ОВА Тетяна Бондаренко.

Вона додала, що ще 23 пацієнти з підтвердженим діагнозом - у дитячій обласній інфекційній лікарні. Усі пацієнти середнього ступеня тяжкості.

Нагадаємо, головний санітарний лікар України Ігор Кузін заявив, що зважаючи на кількість хворих, спалах гепатиту А у Вінниці можна назвати надзвичайною ситуацією обласного масштабу.

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