Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Замість літери «У» – літера «Н»: Кабмін знов вніс зміни до ПДР

Учбові автомобілі тепер треба буде позначати новою літерою «Н» замість «У».

Кабмін вивів зі складу Комітету з призначення керівників особливо важливих для економіки підприємств представника МВФ Ваграма Степаняна

Представника МВФ вивели зі числа незалежних недержавних експертів, які входять до складу комітету з призначення керівників особливо важливих для економіки підприємств.

У ВАКС встановили правила надання відпусток для суддів: тепер пропозиції щодо відпусток необхідно подавати заздалегідь

Правила надання відпусток необхідні для забезпечення «безперебійного здійснення правосуддя» і «дотримання процесуальних строків».

Поліція звинуватила водія, який попросив пред`явити докази порушення ним ПДР, у злісній непокорі: що вирішив суд

Вимоги поліцейського мають бути законодавчо обґрунтовані, - суд розглянув справу, в якій водія звинуватили у злісній непокорі, бо він попросив поліцейського пояснити суть порушення ПДР.

Підроблені судові рішення – тепер і в Сумській області

Про наявність підробленого рішення стало відомо, коли громадянин звернувся за повним текстом рішення суду.

  1. В Україні

Вірус гепатиту А почав поширюватися по Вінницькій області

19:11, 30 жовтня 2023
Окрім Вінниці, вірус гепатиту А виявили ще в п’яти громадах – ОВА.
Вірус гепатиту А почав поширюватися по Вінницькій області
Фото: vin.gov.ua
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Раніше ми писали, що у Вінниці встався спалах гепатиту А. 100 хворих з підозрою на гепатит госпіталізовано до лікарень.

Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної військової адміністрації повідомив у Facebook, що гепатит А почали реєструвати не лише в обласному центрі, а й в інших населених пунктах регіону.

У відомстві уточнюють, що гепатит А реєструють у: Могилів-Подільському, Хмільнику, Калинівці, Гайсині та Козятині. Пацієнти перебувають у інфекційних відділеннях медустанов громад.

«На сьогоднішній день найбільше пацієнтів у Клінічному центрі інфекційних хвороб - 89 з підтвердженим діагнозом і 12 з підозрою на гепатит А. У міській клінічній лікарні 31 пацієнт з підтвердженим діагнозом і один з підозрою», - повідомила заступник директора департаменту охорони здоров'я та реабілітації Вінницької ОВА Тетяна Бондаренко.

Вона додала, що ще 23 пацієнти з підтвердженим діагнозом - у дитячій обласній інфекційній лікарні. Усі пацієнти середнього ступеня тяжкості.

Нагадаємо, головний санітарний лікар України Ігор Кузін заявив, що зважаючи на кількість хворих, спалах гепатиту А у Вінниці можна назвати надзвичайною ситуацією обласного масштабу. 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Наталія Панченко
    Наталія Панченко
    суддя Київського окружного адміністративного суду
  • Ірина Шикеря
    Ірина Шикеря
    суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області