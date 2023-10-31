П’ять будівель Києва внесуть в реєстр об’єктів культурної спадщини

У реєстрі з'явиться 5 нових об'єктів.

Зображення: freepik.com

Експертна комісія з питань обліку об’єктів культурної спадщини МКІП прийняла рішення про внесення до реєстру об’єктів культурної спадщини як пам’ятки архітектури та історії п’ять будівель.

Про це повідомляє Український міжнародний інститут відновлення.

«Житловий будинок, 1899 у Шевченківському районі м. Києва «Будинок-пам’ятка історії» у Печерському районі м. Києва «Житловий будинок, в якому містилися правління Київського товариства фотографів-аматорів «Дагер», управління Київської залоги Української Держави, штаби Збірного корпусу та Київської добровольчої дружини» у Шевченківському районі м. Києва «Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського» у Голосіївському районі м. Києва «Будинок меблів» у Печерському районі м. Києва.

Також там зазначили, що Український міжнародний інститут відновлення разом з МКІП започатковують системну розробку облікових документацій потенційно цінних пам’яток та внесення їх у реєстр об’єктів культурної спадщини для захисту від знесення та радикальної перебудови.

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