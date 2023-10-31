П’ять будівель Києва внесуть в реєстр об’єктів культурної спадщини

Експертна комісія з питань обліку об’єктів культурної спадщини МКІП прийняла рішення про внесення до реєстру об’єктів культурної спадщини як пам’ятки архітектури та історії п’ять будівель.
Про це повідомляє Український міжнародний інститут відновлення.
- «Житловий будинок, 1899 у Шевченківському районі м. Києва
- «Будинок-пам’ятка історії» у Печерському районі м. Києва
- «Житловий будинок, в якому містилися правління Київського товариства фотографів-аматорів «Дагер», управління Київської залоги Української Держави, штаби Збірного корпусу та Київської добровольчої дружини» у Шевченківському районі м. Києва
- «Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського» у Голосіївському районі м. Києва
- «Будинок меблів» у Печерському районі м. Києва.
Також там зазначили, що Український міжнародний інститут відновлення разом з МКІП започатковують системну розробку облікових документацій потенційно цінних пам’яток та внесення їх у реєстр об’єктів культурної спадщини для захисту від знесення та радикальної перебудови.
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