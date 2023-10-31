Пять зданий Киева внесут в реестр объектов культурного наследия

Экспертная комиссия по вопросам учета объектов культурного наследия МКИП приняла решение о внесении в реестр объектов культурного наследия как памятки архитектуры и истории пяти зданий
Об этом сообщает Украинский международный институт восстановления.
- «Жилой дом, 1899 в Шевченковском районе г. Киева
- «Дом-памятка истории» в Печерском районе г. Киева
- «Жилой дом, в котором находились правление Киевского общества фотографов-любителей «Дагер», управление Киевского залоги Украинского Государства, штабы Сборного корпуса и Киевской добровольческой дружины» в Шевченковском районе г. Киева
- «Национальная библиотека Украины им. В. И. Вернадского» в Голосеевском районе г. Киева
- «Дом мебели» в Печерском районе г. Киева.
Также там отметили, что Украинский международный институт восстановления вместе с МКИП инициируют системную разработку учетных документаций потенциально ценных памяток и внесение их в реестр объектов культурного наследия для защиты от сноса и радикальной перестройки.
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