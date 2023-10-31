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Пять зданий Киева внесут в реестр объектов культурного наследия

07:00, 31 октября 2023
В реестре появится пять новых объектов.
Пять зданий Киева внесут в реестр объектов культурного наследия
Изображение: freepik.com
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Экспертная комиссия по вопросам учета объектов культурного наследия МКИП приняла решение о внесении в реестр объектов культурного наследия как памятки архитектуры и истории пяти зданий

Об этом сообщает Украинский международный институт восстановления.

  1. «Жилой дом, 1899 в Шевченковском районе г. Киева
  2. «Дом-памятка истории» в Печерском районе г. Киева
  3. «Жилой дом, в котором находились правление Киевского общества фотографов-любителей «Дагер», управление Киевского залоги Украинского Государства, штабы Сборного корпуса и Киевской добровольческой дружины» в Шевченковском районе г. Киева
  4. «Национальная библиотека Украины им. В. И. Вернадского» в Голосеевском районе г. Киева
  5. «Дом мебели» в Печерском районе г. Киева.

Также там отметили, что Украинский международный институт восстановления вместе с МКИП инициируют системную разработку учетных документаций потенциально ценных памяток и внесение их в реестр объектов культурного наследия для защиты от сноса и радикальной перестройки.

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