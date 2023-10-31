Пять зданий Киева внесут в реестр объектов культурного наследия

В реестре появится пять новых объектов.

Изображение: freepik.com

Экспертная комиссия по вопросам учета объектов культурного наследия МКИП приняла решение о внесении в реестр объектов культурного наследия как памятки архитектуры и истории пяти зданий

Об этом сообщает Украинский международный институт восстановления.

«Жилой дом, 1899 в Шевченковском районе г. Киева «Дом-памятка истории» в Печерском районе г. Киева «Жилой дом, в котором находились правление Киевского общества фотографов-любителей «Дагер», управление Киевского залоги Украинского Государства, штабы Сборного корпуса и Киевской добровольческой дружины» в Шевченковском районе г. Киева «Национальная библиотека Украины им. В. И. Вернадского» в Голосеевском районе г. Киева «Дом мебели» в Печерском районе г. Киева.

Также там отметили, что Украинский международный институт восстановления вместе с МКИП инициируют системную разработку учетных документаций потенциально ценных памяток и внесение их в реестр объектов культурного наследия для защиты от сноса и радикальной перестройки.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.