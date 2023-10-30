В НАПК объяснили, нужно ли декларировать жилье за границей

При каких условиях жилье за границей подлежит декларированию – появился ответ НАПК.

Национальное агентство по предотвращению коррупции объяснило декларантам, нужно ли декларировать жилье за границей.

«Закон Украины «О предотвращении коррупции» обязывает отразить в декларации сведения об объектах недвижимости, принадлежащих субъекту декларирования и членам его семьи на праве частной собственности или находящихся у них в аренде или другом праве пользования (п 2 ч. 1 ст.46 Закона).

Освобождение от обязанности декларировать жилье за границей, которым украинцы пользуются во время войны, Законом не предусмотрено», - говорится в сообщении.

Чи можна не зазначати місце проживання членів сім’ї за кордоном з міркувань безпеки?

На період до припинення або скасування воєнного стану декларант має право зазначити в декларації відомості лише про країну та регіон або іншу адміністративно-територіальну одиницю найвищого рівня (за наявності) щодо 1 об’єкта нерухомості, за умов, якщо такий об’єкт:

розташований за межами України та

є місцем фактичного проживання члена сім’ї суб’єкта декларування (п. 2-13 розділу XIII «Прикінцеві положення» Закону).

!!! Водночас декларантам, які скористаються таким правом, обов’язково треба буде не пізніше 90 днів з дня припинення або скасування воєнного стану подати декларації за відповідні звітні періоди з усіма відомостями щодо місцезнаходження об’єкта нерухомості за кордоном, визначеними ст. 46 Закону (п. 2-14 розділу XIII «Прикінцеві положення» Закону).

Звертаємо увагу, що в публічній частині Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, не відображається конфіденційна інформація щодо місця розташування об’єкта нерухомого майна, крім країни.

За яких умов житло за кордоном підлягає декларуванню?

Його слід відобразити в розділі 3 «Об’єкти нерухомості» декларації за загальними правилами, тобто у разі, якщо:

житло належить декларанту або членам його сім’ї на праві власності станом на останній день звітного періоду;

житло перебувало в їхньому користуванні станом на останній день звітного періоду (за умови, що право користування виникло не менше ніж за 30 календарних днів, що передували останньому дню звітного періоду) або протягом не менше половини днів протягом звітного періоду (ч. 2 ст. 46 Закону).

Для декларацій, які охоплюють весь звітний рік (щорічні декларації з будь-якою позначкою та декларації кандидата на посаду), останнім днем звітного періоду є 31 грудня відповідного року, а половина днів звітного періоду – 183 дні. Для декларації при звільненні останнім днем звітного періоду є дата звільнення.

Як це зробити і які документи варто зібрати, якщо ви користувались не своїм житлом?

Якщо ви або члени вашої сім’ї проживали / проживаєте в квартирі / будинку, який вам не належить на праві власності, відображенню підлягають, серед інших, і відомості про власника такого об’єкта нерухомості. Детальніше читайте тут.

Для коректного заповнення полів розділу 3 «Об’єкти нерухомості» декларації необхідні будуть дані, які можуть міститися, зокрема в:

документах про право власності на квартиру / будинок;

документах, що посвідчують особу власника квартири / будинку (у формі декларації є поля про власника об’єкта нерухомості та його ідентифікаційні дані. Без заповнення цих полів або обрання, де це можливо, позначок “Не застосовується”, “Не відомо”, “Член сім’ї не надав інформацію” декларація не збережеться);

документах про оренду / користування квартири / будинку.

Ранее в НАПК разъяснили о новых категориях декларантов: члены ВВК, ВКК, МСЭК, ВЛК.

Также в НАПК объяснили, как изъять декларацию из открытого доступа.

Еще мы писали, что изменилось при сообщении о существенных изменениях в имущественном состоянии.

Кроме того, Национальное агентство по предотвращению коррупции разъяснило, какие декларации нужно подать после возобновления декларирования.

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