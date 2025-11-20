НМТ-2026 проведут по модели 2025 года: тестирование в один день с возможностью дополнительных сессий

По словам Сергея Бабака, Комитет поддержал модель прошлого года для равных условий абитуриентов.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В 2026 году национальный мультипредметный тест (НМТ) состоится по модели 2025 года — в один день с возможностью дополнительных сессий. Об этом сообщил председатель комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак.

«Комитет поддержал законопроект, который определяет формат вступительной кампании 2026 года. Мы провели большое количество совещаний и консультаций, обработали запросы от различных участников процесса: абитуриентов, родителей, университетов, школ и детей за рубежом», — отметил Бабак.

Парламентарии рассматривали два варианта: тестирование в течение нескольких дней или сохранение одноэтапной модели. После анализа выбрали формат одного дня с дополнительными сессиями. «Он обеспечивает равные условия для всех абитуриентов независимо от места жительства или пребывания», — пояснил председатель комитета.

При принятии решения учитывали:

условия для прифронтовых общин и абитуриентов за рубежом;

технические возможности организации процесса;

результаты опроса абитуриентов 2025 года.

«Комитет поддержал решение сохранить прошлогоднюю модель проведения НМТ, поскольку она гарантирует равенство доступа для всех участников тестирования, прозрачность и справедливость вступительной кампании», — подытожил Бабак.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.