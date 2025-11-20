  1. В Україні

НМТ-2026 проведуть за моделлю 2025 року: тестування в один день з можливістю додаткових сесій

16:03, 20 листопада 2025
За словами Сергія Бабака, Комітет підтримав модель минулого року для рівних умов вступників.
НМТ-2026 проведуть за моделлю 2025 року: тестування в один день з можливістю додаткових сесій
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У 2026 році національний мультипредметний тест (НМТ) відбудеться за моделлю 2025 року — в один день із можливістю додаткових сесій. Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак.

«Комітет підтримав законопроект, який визначає формат вступної кампанії 2026 року. Ми провели велику кількість нарад та консультацій, опрацювали запити від різних учасників процесу: абітурієнтів, батьків, університетів, шкіл та дітей за кордоном», — зазначив Бабак.

Парламентарі розглядали два варіанти: тестування протягом кількох днів або збереження одноетапної моделі. Після аналізу обрали формат одного дня з додатковими сесіями. «Він забезпечує рівні умови для всіх вступників незалежно від місця проживання чи перебування», — пояснив голова комітету.

При ухваленні рішення враховували:

  • умови для прифронтових громад і абітурієнтів за кордоном;
  • технічні можливості організації процесу;
  • результати опитування вступників 2025 року.

«Комітет підтримав рішення зберегти минулорічну модель проведення НМТ, оскільки вона гарантує рівність доступу для всіх учасників тестування, прозорість і справедливість вступної кампанії», — підсумував Бабак.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

діти університет

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Рада вимагає кадрових чисток після «плівок Міндіча»: заклик звільнити Умєрова та Єрмака

Скандал із «плівками Міндіча»: Рада вимагає від Президента і Кабміну рішучих дій.

Делегація Міністерства юстиції Франції провела в Києві зустріч із Комітетом ВРУ з питань інтеграції до ЄС

Французькі представники обговорили з українськими парламентарями правові аспекти євроінтеграції та ризики, пов’язані з навантаженням на законодавчу систему.

Роботодавців зобов’яжуть виплачувати середній заробіток працівникам, які вимушено не виконували роботу через бойові дії або інші форс-мажорні обставини

Як судова практика знайшла прогалину в законодастві про оплату праці і як парламентарі намагаються врегулювати проблему.

Двічі переміг ПФУ: у Харкові колишній військовий повторно виграв позов і повернув десятки тисяч недоплачених гривень

Харківський пенсіонер домігся справедливості у двох судах, довівши протиправність обмеження пенсії максимальним розміром.

Практика застосування форс-мажорних обставин знов зміниться: КГС ВС передав спірне питання на розгляд об'єднаної палати

У центрі спору питання про те, чи можуть компанії посилатися на форс-мажор, якщо сертифікат ТПП подано пізніше, ніж передбачено договором.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]