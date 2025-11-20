НМТ-2026 проведуть за моделлю 2025 року: тестування в один день з можливістю додаткових сесій

За словами Сергія Бабака, Комітет підтримав модель минулого року для рівних умов вступників.

У 2026 році національний мультипредметний тест (НМТ) відбудеться за моделлю 2025 року — в один день із можливістю додаткових сесій. Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак.

«Комітет підтримав законопроект, який визначає формат вступної кампанії 2026 року. Ми провели велику кількість нарад та консультацій, опрацювали запити від різних учасників процесу: абітурієнтів, батьків, університетів, шкіл та дітей за кордоном», — зазначив Бабак.

Парламентарі розглядали два варіанти: тестування протягом кількох днів або збереження одноетапної моделі. Після аналізу обрали формат одного дня з додатковими сесіями. «Він забезпечує рівні умови для всіх вступників незалежно від місця проживання чи перебування», — пояснив голова комітету.

При ухваленні рішення враховували:

умови для прифронтових громад і абітурієнтів за кордоном;

технічні можливості організації процесу;

результати опитування вступників 2025 року.

«Комітет підтримав рішення зберегти минулорічну модель проведення НМТ, оскільки вона гарантує рівність доступу для всіх учасників тестування, прозорість і справедливість вступної кампанії», — підсумував Бабак.

