  1. В Украине

Правительство готовит Ветеранский кодекс: что изменится для защитников и их семей.

17:05, 20 ноября 2025
Новый кодекс должен объединить все правила и гарантии для ветеранов в единую систему, заменив устаревшие нормы и устранив противоречия в законодательстве.
Правительство готовит Ветеранский кодекс: что изменится для защитников и их семей.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министерство по делам ветеранов сообщило о завершении подготовки проекта Ветеранского кодекса — нового системного документа, который должен объединить все нормы, касающиеся статуса, гарантий и поддержки ветеранов и ветеранок. Сейчас законодательство в этой сфере состоит из десятков актов, часть из которых устарела или противоречит друг другу, что осложняет возвращение военнослужащих к гражданской жизни.

Почему Украине нужен новый кодекс

Полномасштабная война резко увеличила количество людей, вставших на защиту государства. В то же время действующие законы — в частности документ 1993 года «О статусе ветеранов войны» — не учитывают ни современных потребностей, ни масштабов участия граждан в обороне Украины. Из-за разрозненности норм возникают пробелы, дублирование и сложности в доступе к социальным услугам.

Чтобы исправить ситуацию, Минветеранов разработало проект Кодекса Украины о защите государственности, независимости и статусе защитников государства. Он должен создать единую, логичную и обновленную правовую основу для всей ветеранской политики.

Проект уже прошел общественное обсуждение и межведомственное согласование. После финальных правок в правительстве документ передадут на рассмотрение Верховной Раде.

Кого будет касаться новый кодекс

Документ охватывает все категории, связанные со службой и защитой государства:

  • ветеранов и ветеранок современной войны и их семьи;
  • участников войн XX века и членов их семей;
  • семьи погибших Защитников и Защитниц Украины;
  • иностранцев и лиц без гражданства, вставших на защиту Украины;
  • пострадавших участников Революции Достоинства и семьи Героев Небесной Сотни;
  • работников предприятий и организаций, привлеченных к обороне без статуса военнослужащих.

Это позволит системно и справедливо охватить всех, кто внес вклад в защиту государства.

Что содержит кодекс

Документ состоит из шести крупных «книг», охватывающих ключевые направления:

  • Основы ветеранской политики — определение статусов, принципов, работа ЕГРВВ, финансирование и ответственность государства.
  • Ветераны войн XX века — их статус и гарантированные социальные выплаты.
  • Ветераны современной войны и их семьи — в том числе иностранцы и семьи погибших.
  • Участники Революции Достоинства и семьи Героев Небесной Сотни — правовой статус и поддержка.
  • Задействованные лица — статус, гарантии, правила получения соответствующих удостоверений.
  • Государственная ветеранская политика — ее цели, инструменты, полномочия центральных и местных органов власти.

Кодекс также предлагает изменения в более чем 20 других законах, что позволит устранить противоречия и обеспечить юридическую согласованность. Пенсионные вопросы останутся в отдельном пенсионном законодательстве.

Почему это важно

Минветеранов подчеркивает: ветераны, ветеранки и семьи погибших заслуживают упорядоченную, предсказуемую и современную систему поддержки. Новый кодекс должен заменить хаотичные и устаревшие механизмы на понятные правила, соответствующие вкладу Защитников и Защитниц в свободу и независимость Украины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

правительство ветераны Кабинет Министров Украины кодекс военнослужащие

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховный Суд очертил позицию относительно ничтожности сделок, стороной которых является предприятие, местонахождением которого является ВОТ

Верховный Суд: статус временно оккупированной территории (п.1 ч. 1 ст. 3 Закона № 1207-VII) не зависит от факта и даты принятия органом власти решения о признании ее временно оккупированной.

Рада требует кадровых чисток после «пленок Миндича»: призыв уволить Умерова и Ермака

Скандал с «пленками Миндича»: Рада требует от Президента и Кабмина решительных действий.

Делегация Министерства юстиции Франции провела в Киеве встречу с Комитетом ВРУ по вопросам интеграции в ЕС

Французские представители обсудили с украинскими парламентариями правовые аспекты евроинтеграции и риски, связанные с нагрузкой на законодательную систему.

Работодателей обяжут выплачивать средний заработок работникам, которые вынужденно не выполняли работу из-за боевых действий или других форс-мажорных обстоятельств

Как судебная практика обнаружила пробел в законодательстве об оплате труда и как парламентарии пытаются урегулировать проблему.

Дважды победил ПФУ: в Харькове бывший военнослужащий повторно выиграл иск и вернул десятки тысяч недоплаченных гривен

Харьковский пенсионер добился справедливости в двух судах, доказав противоправность ограничения пенсии её максимальным размером.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]