Правительство готовит Ветеранский кодекс: что изменится для защитников и их семей.

Новый кодекс должен объединить все правила и гарантии для ветеранов в единую систему, заменив устаревшие нормы и устранив противоречия в законодательстве.

Министерство по делам ветеранов сообщило о завершении подготовки проекта Ветеранского кодекса — нового системного документа, который должен объединить все нормы, касающиеся статуса, гарантий и поддержки ветеранов и ветеранок. Сейчас законодательство в этой сфере состоит из десятков актов, часть из которых устарела или противоречит друг другу, что осложняет возвращение военнослужащих к гражданской жизни.

Почему Украине нужен новый кодекс

Полномасштабная война резко увеличила количество людей, вставших на защиту государства. В то же время действующие законы — в частности документ 1993 года «О статусе ветеранов войны» — не учитывают ни современных потребностей, ни масштабов участия граждан в обороне Украины. Из-за разрозненности норм возникают пробелы, дублирование и сложности в доступе к социальным услугам.

Чтобы исправить ситуацию, Минветеранов разработало проект Кодекса Украины о защите государственности, независимости и статусе защитников государства. Он должен создать единую, логичную и обновленную правовую основу для всей ветеранской политики.

Проект уже прошел общественное обсуждение и межведомственное согласование. После финальных правок в правительстве документ передадут на рассмотрение Верховной Раде.

Кого будет касаться новый кодекс

Документ охватывает все категории, связанные со службой и защитой государства:

ветеранов и ветеранок современной войны и их семьи;

участников войн XX века и членов их семей;

семьи погибших Защитников и Защитниц Украины;

иностранцев и лиц без гражданства, вставших на защиту Украины;

пострадавших участников Революции Достоинства и семьи Героев Небесной Сотни;

работников предприятий и организаций, привлеченных к обороне без статуса военнослужащих.

Это позволит системно и справедливо охватить всех, кто внес вклад в защиту государства.

Что содержит кодекс

Документ состоит из шести крупных «книг», охватывающих ключевые направления:

Основы ветеранской политики — определение статусов, принципов, работа ЕГРВВ, финансирование и ответственность государства.

Ветераны войн XX века — их статус и гарантированные социальные выплаты.

Ветераны современной войны и их семьи — в том числе иностранцы и семьи погибших.

Участники Революции Достоинства и семьи Героев Небесной Сотни — правовой статус и поддержка.

Задействованные лица — статус, гарантии, правила получения соответствующих удостоверений.

Государственная ветеранская политика — ее цели, инструменты, полномочия центральных и местных органов власти.

Кодекс также предлагает изменения в более чем 20 других законах, что позволит устранить противоречия и обеспечить юридическую согласованность. Пенсионные вопросы останутся в отдельном пенсионном законодательстве.

Почему это важно

Минветеранов подчеркивает: ветераны, ветеранки и семьи погибших заслуживают упорядоченную, предсказуемую и современную систему поддержки. Новый кодекс должен заменить хаотичные и устаревшие механизмы на понятные правила, соответствующие вкладу Защитников и Защитниц в свободу и независимость Украины.

