Уряд готує Ветеранський кодекс: що зміниться для захисників та їхніх родин

Новий кодекс має об’єднати всі правила та гарантії для ветеранів у єдину систему, замінивши застарілі норми й усунувши суперечності в законодавстві.

Міністерство у справах ветеранів повідомило про завершення підготовки проєкту Ветеранського кодексу — нового системного документа, який має об’єднати всі норми, що стосуються статусу, гарантій і підтримки ветеранів та ветеранок. Нині законодавство у цій сфері складається з десятків актів, частина з яких застаріла або суперечить одне одному, що ускладнює повернення військових до цивільного життя.

Чому Україні потрібен новий кодекс

Повномасштабна війна різко збільшила кількість людей, які стали на захист держави. Водночас чинні закони — зокрема документ 1993 року «Про статус ветеранів війни» — не враховують ані сучасних потреб, ані масштабів участі громадян у обороні України. Через розпорошеність норм виникають прогалини, дублювання та складність у доступі до соціальних послуг.

Щоб виправити ситуацію, Мінветеранів розробило проєкт Кодексу України про захист державності, незалежності та статус захисників держави. Він має створити єдину, логічну та оновлену правову основу для всієї ветеранської політики.

Проєкт уже пройшов громадське обговорення та міжвідомче погодження. Після фінальних правок в Уряді документ передадуть на розгляд Верховної Ради.

Кого стосуватиметься новий кодекс

Документ охопить усі категорії, пов’язані зі службою та захистом держави:

ветеранів і ветеранок сучасної війни та їхні сім’ї;

учасників воєн ХХ століття та членів їхніх родин;

родини загиблих Захисників і Захисниць України;

іноземців і осіб без громадянства, які стали на захист України;

постраждалих учасників Революції Гідності та родини Героїв Небесної Сотні;

працівників підприємств і організацій, залучених до оборони без статусу військовослужбовців.

Це дозволить системно та справедливо охопити всіх, хто зробив внесок у захист держави.

Що містить кодекс

Документ складається з шести великих «книг», які охоплюють ключові напрями:

Основи ветеранської політики — визначення статусів, принципів, робота ЄДРВВ, фінансування та відповідальність держави.

Ветерани війн ХХ століття — їхній статус і гарантовані соціальні виплати.

Ветерани сучасної війни та їхні сім’ї — у тому числі іноземці та родини загиблих.

Учасники Революції Гідності та родини Героїв Небесної Сотні — правовий статус і підтримка.

Залучені особи — статус, гарантії, правила отримання відповідних посвідчень.

Державна ветеранська політика — її цілі, інструменти, повноваження центральних і місцевих органів влади.

Кодекс також пропонує зміни до понад 20 інших законів, що дозволить усунути суперечності та забезпечити юридичну узгодженість. Пенсійні питання залишаться в окремому пенсійному законодавстві.

Чому це важливо

Мінветеранів наголошує: ветерани, ветеранки та родини загиблих заслуговують на впорядковану, передбачувану й сучасну систему підтримки. Новий кодекс має замінити хаотичні та застарілі механізми на зрозумілі правила, які відповідають внеску Захисників і Захисниць у свободу та незалежність України.

