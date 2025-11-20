  1. В Украине
КСУ проверяет на конституционность положение, которое применяется при расчете оклада судьи

17:04, 20 ноября 2025
Суд рассматривает дело относительно конституционности положения Закона о Государственном бюджете Украины на 2025 год.
В Конституционном Суде Украины начали рассмотрение дела относительно соответствия Конституции отдельного положения Закона «О Государственном бюджете Украины на 2025 год», которое применяется при исчислении базового размера должностного оклада судьи.

Что известно

Как сообщили в КСУ, Большая палата 20 ноября на открытой части пленарного заседания в форме письменного производства начала рассмотрение дела по конституционному представлению Верховного Суда о соответствии Конституции Украины абзаца пятого части первой статьи 7 Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2025 год».

Во время пленарного заседания судья-докладчик по делу Ольга Совгиря проинформировала, что Верховный Суд обратился в Конституционный Суд Украины с ходатайством проверить на соответствие статьям 6, 8, части первой статьи 126, статье 130 Конституции Украины абзац пятый части первой статьи 7 Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2025 год» от 19 ноября 2024 года № 4059–IX относительно установления с 1 января 2025 года прожиточного минимума на одно лицо в расчете на месяц для трудоспособных лиц, который применяется для определения базового размера должностного оклада судьи, в размере 2102 гривны.

По мнению субъекта права на конституционное представление, оспариваемое положение Закона «фактически изменяет правовое регулирование вопросов судейского вознаграждения, которое определено в специальном законодательном акте» — Законе Украины «О судебном устройстве и статусе судей» от 2 июня 2016 года № 1402–VIII.

В конституционном представлении Верховный Суд также отмечает, что, приняв Закон, «законодатель фактически установил иной (меньший) размер вознаграждения судьи, тем самым сузив гарантии независимости судей, что противоречит предписаниям части первой статьи 126 Конституции Украины».

Судья-докладчик также сообщила, что с целью обеспечения полного и объективного рассмотрения дела подготовлены запросы в органы государственной власти, научные учреждения, высшие учебные заведения, а также ученым, входящим в состав Научно-консультативного совета Конституционного Суда Украины, с просьбой высказать позиции по вопросам, поднятым в конституционном представлении. О содержании ответов будет проинформировано судей на закрытой части пленарного заседания.

Изучив материалы дела, Суд перешел к закрытой части пленарного заседания.

