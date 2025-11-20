  1. В Україні
КСУ перевіряє на конституційність положення, яке застосовується при обчисленні окладу судді

17:04, 20 листопада 2025
Суд розглядає справу щодо конституційності положення Закону про Державний бюджет України на 2025 рік.
У Конституційному Суді України розпочали розгляд справи щодо відповідності Конституції окремого положення Закону «Про Державний бюджет України на 2025 рік», яке застосовується при обчисленні базового розміру посадового окладу судді.

Як повідомили у КСУ, Велика палата 20 листопада на відкритій частині пленарного засідання у формі письмового провадження розпочала розгляд справи за конституційним поданням Верховного Суду щодо відповідності Конституції України абзацу п’ятого частини першої статті 7 Закону України «Про Державний бюджет України на 2025 рік».

Під час пленарного засідання суддя-доповідач у справі Ольга Совгиря поінформувала, що Верховний Суд звернувся до Конституційного Суду України з клопотанням перевірити на відповідність статтям 6, 8, частині першій статті 126, статті 130 Конституції України абзац п’ятий частини першої статті 7 Закону України «Про Державний бюджет України на 2025 рік» від 19 листопада 2024 року № 4059–ІХ щодо встановлення з 1 січня 2025 року прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць для працездатних осіб, який застосовується для визначення базового розміру посадового окладу судді, у розмірі 2102 гривні.

На думку суб’єкта права на конституційне подання, оспорюване положення Закону «фактично змінює правове регулювання з питань суддівської винагороди, яке визначене в спеціальному законодавчому акті» – Законі України «Про судоустрій і статус суддів» від 2 червня 2016 року 1402–VIII.

У конституційному поданні Верховний Суд також зазначає, що, ухваливши Закон, «законодавець фактично вcтановив інший (менший) розмір винагороди судді, тим самим звузив гарантії незалежності суддів, що суперечить приписам частини першої статті 126 Конституції України».

Суддя-доповідач також повідомила, що з метою забезпечення повного й об’єктивного розгляду справи підготовлено запити до органів державної влади, наукових установ, закладів вищої освіти, а також науковців, які входять до складу Науково-консультативної ради Конституційного Суду України, з проханням висловити позиції з питань, порушених у конституційному поданні. Про зміст відповідей буде поінформовано суддів на закритій частині пленарного засідання.

Дослідивши матеріали справи, Суд перейшов до закритої частини пленарного засідання.

