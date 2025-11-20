Секретарь СНБО Рустем Умеров вернулся в Украину после рабочей командировки — спикер

Секретарь СНБО Рустем Умеров завершил зарубежную командировку.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров вернулся в Украину из командировки. Об этом сообщила его спикер.

«Да, он вернулся из командировки. Также хочу отметить, что это уже его двенадцатая командировка с момента назначения на должность Секретаря СНБО. И командировки — это абсолютно обычная часть нашей работы, вокруг которой мы не создаем ажиотажа», — сказала спикер СМИ.

Напомним, Центр противодействия дезинформации при СНБО ранее официально опроверг информацию, распространенную в соцсетях о якобы выезде Секретаря СНБО Рустема Умерова за границу без намерения возвращаться.

В ведомстве заявили, что эти сообщения не соответствуют действительности.

