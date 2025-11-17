ЦПД опроверг фейки об отказе возвращаться в Украину Секретаря СНБО Умерова

В ведомстве заявили, что эти сообщения не соответствуют действительности.

Центр противодействия дезинформации при СНБО официально опроверг информацию, распространяемую в социальных сетях и касающуюся якобы выезда Секретаря СНБО Рустема Умерова за границу без намерения возвращаться.

«Секретарь СНБО находится в запланированной официальной командировке. По состоянию на сегодня он работает в Соединенных Штатах Америки, где проводит ряд рабочих консультаций и встреч, направленных на усиление международной поддержки Украины», — указали в ЦПД.

В заявлении подчеркнули, что Умеров остается в постоянном контакте с руководством государства, выполняет поставленные задачи и продолжает работу над ключевыми вопросами в сферах безопасности, обороны и гуманитарной политики.

В Центре призвали граждан и медиа «не распространять непроверенные сообщения, которые вводят общество в заблуждение и работают в интересах информационных операций против Украины».

