ЦПД заперечив фейки про відмову повертатися в Україну Секретаря РНБО Умєрова

16:17, 17 листопада 2025
У відомстві заявили, що ці повідомлення не відповідають дійсності.
Центр протидії дезінформації при РНБО офіційно заперечив інформацію, яка поширюється у соціальних мережах і стосується нібито виїзду Секретаря РНБО Рустема Умєрова за кордон без наміру повертатися.

«Секретар РНБО перебуває у запланованому офіційному відрядженні. Станом на сьогодні він працює у Сполучених Штатах Америки, де проводить низку робочих консультацій і зустрічей, спрямованих на посилення міжнародної підтримки України», - вказали в ЦПД.

У заяві наголосили, що Умєров залишається в постійному контакті з керівництвом держави, виконує поставлені завдання та продовжує роботу над ключовими питаннями у сферах безпеки, оборони та гуманітарної політики.

У Центрі закликали громадян та медіа «не поширювати неперевірені повідомлення, які вводять суспільство в оману та працюють в інтересах інформаційних операцій проти України».

