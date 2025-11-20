Секретар РНБО Рустем Умєров повернувся в Україну після робочого відрядження — речниця

Секретар РНБО Рустем Умєров закінчив закордоне відрядження.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров повернувся в України з відрядження. Про це повідомила його речниця.

«Так, він повернувся з відрядження. Також хочу зазначити, що це вже його дванадцяте відрядження з моменту призначення на посаду Секретаря РНБО. І відрядження – це абсолютно звичайна частина нашого життя, з якого ми не робимо ажіотажу», — сказала речниця ЗМІ.

Нагадаємо, що Центр протидії дезінформації при РНБО раніше офіційно заперечив інформацію, яку поширили у соціальних мережах про нібито виїзд Секретаря РНБО Рустема Умєрова за кордон без наміру повертатися.

У відомстві заявили, що ці повідомлення не відповідають дійсності.

