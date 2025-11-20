ИИ-фальсификации в судах США – дипфейковое видео представили в качестве доказательства

В Калифорнии адвокаты представили фальшивое видеосвидетельство с признаками генеративной обработки.

Фото: NBC News

Американские суды все чаще сталкиваются с поддельными доказательствами, созданными искусственным интеллектом – дипфейковыми видео, измененными голосами и фальшивыми документами. Это заставляет судей тщательнее проверять материалы и замедляет рассмотрение дел. Об этом пишет NBC News.

Один из первых зафиксированных случаев произошел в Калифорнии по делу Mendones v. Cushman & Wakefield. Судья Виктория Колаковски заподозрила, что представленное видеосвидетельство было сгенерировано ИИ из-за монотонного голоса, размытых черт лица и неестественных повторяющихся мимических движений.

В сентябре судья отклонила иск, в ноябре — во второй раз отказала в его возобновлении. Эксперты называют инцидент одним из первых, когда дипфейк пытались использовать как настоящее свидетельство.

Специалисты предупреждают, что количество ИИ-фальсификаций растет, а судебная система не успевает адаптироваться к новым угрозам.

