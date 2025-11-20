ШІ-фальсифікації в судах США – дипфейкове відео подали як доказ

У Каліфорнії адвокати подали фальшиве відеосвідчення з ознаками генеративної обробки.

Фото: NBC News

Американські суди дедалі частіше стикаються з підробленими доказами, створеними штучним інтелектом — дипфейковими відео, зміненими голосами та фальшивими документами. Це змушує суддів ретельніше перевіряти матеріали й уповільнює розгляд справ. Про це пише NBC News.

Один із перших зафіксованих випадків стався в Каліфорнії у справі Mendones v. Cushman & Wakefield. Суддя Вікторія Колаковські запідозрила, що подане відеосвідчення було згенеровано ШІ через монотонний голос, розмиті риси обличчя та неприродні повторювані мімічні рухи.

У вересні суддя відхилила позов, у листопаді — вдруге відмовила у його поновленні. Експерти називають інцидент одним із перших, коли дипфейк намагалися використати як справжнє свідчення.

Фахівці попереджають, що кількість ШІ-фальсифікацій зростає, а судова система не встигає адаптуватися до нових загроз.

