Графики больше не действуют – в Украине ввели аварийные отключения света

Аварийные отключения применены в Киеве, Киевской, Днепропетровской и Одесской областях.

Из-за последствий предыдущих российских атак на энергосистему в большинстве регионов Украины введены аварийные отключения электроэнергии. Об этом сообщила НЭК «Укрэнерго».

«Предварительно обнародованные графики обесточивания пока не действуют. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное электроснабжение», — говорится в сообщении компании.

Аварийные отключения отменят после стабилизации ситуации.

О введении аварийных отключений в Киеве, Киевской, Днепропетровской и Одесской областях сообщил ДТЭК.

