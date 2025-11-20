Графіки більше не діють – в Україні ввели аварійні відключення світла

Аварійні відключення застосовані у Києві, Київській, Дніпропетровській та Одеській областях.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Через наслідки попередніх російських атак на енергосистему в більшості регіонів України введено аварійні відключення електроенергії. Про це повідомила НЕК «Укренерго».

«Попередньо оприлюднені графіки знеструмлення наразі не діють. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання», — йдеться в повідомленні компанії.

Аварійні відключення скасують після стабілізації ситуації.

Про введення аварійних відключень у Києві, Київській, Дніпропетровській та Одеській областях повідомив ДТЕК.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.