Польша выделит $100 млн на американское оружие для Украины до конца года

По словам Сикорского, безопасность Европы зависит от победы Украины.

Фото: Polskie Radio

Польша до конца 2025 года предоставит 100 миллионов долларов на закупку американского оружия для Украины в рамках программы PURL. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, сообщает PAP.

Он подчеркнул, что от исхода войны в Украине зависит усиление или ослабление безопасности Европы.

Сикорский прокомментировал 28-пунктный план США по завершению войны: «Конечно, как Европа, мы требуем быть вовлеченными в принятие этих решений. Но, по моему мнению, не способность защитить жертву должна быть ограничена, а способность агрессора к агрессии».

