Польща виділить $100 млн на американську зброю для України до кінця року

16:18, 20 листопада 2025
За словами Сікорського, безпека Європи залежить від перемоги України.
Фото: Polskie Radio
Фото: Polskie Radio
Польща до кінця 2025 року надасть 100 мільйонів доларів на закупівлю американської зброї для України в межах програми PURL. Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, повідомляє PAP.

Він наголосив, що від результату війни в Україні залежить посилення чи послаблення безпеки Європи.

Сікорський прокоментував 28-пунктний план США щодо завершення війни: «Звичайно, як Європа, ми вимагаємо бути залученими до прийняття цих рішень. Але, на мою думку, не здатність захистити жертву повинна бути обмежена, а здатність агресора до агресії».

