В Украине обновили правила таможенного контроля и открытых данных – что изменится

Правительство упорядочило таможенный контроль: обновлены данные, реестры и порядок фиксации.

Кабмин внес изменения в постановления о создании и ведении реестров, таможенном контроле и официальном контроле товаров. Ключевые нововведения:

утвержден механизм создания и ведения реестра центральных и региональных сортировочных станций;

обновлен перечень наборов открытых данных, распорядителем которых является Гостаможслужба;

обновлен порядок обнародования обезличенной аналитической и статистической информации в таможенной сфере;

уточнены процедуры фото- и видеофиксации во время таможенного контроля;

актуализирован перечень товаров, подлежащих официальному контролю при ввозе.

«Изменения направлены на реализацию норм Таможенного кодекса Украины, а также на обновление и согласование решений Правительства в сфере открытых данных, организации таможенных процедур и мер официального контроля», – отметили в Минфине.

