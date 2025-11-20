В Украине обновили правила таможенного контроля и открытых данных – что изменится
16:36, 20 ноября 2025
Правительство упорядочило таможенный контроль: обновлены данные, реестры и порядок фиксации.
Кабмин внес изменения в постановления о создании и ведении реестров, таможенном контроле и официальном контроле товаров. Ключевые нововведения:
- утвержден механизм создания и ведения реестра центральных и региональных сортировочных станций;
- обновлен перечень наборов открытых данных, распорядителем которых является Гостаможслужба;
- обновлен порядок обнародования обезличенной аналитической и статистической информации в таможенной сфере;
- уточнены процедуры фото- и видеофиксации во время таможенного контроля;
- актуализирован перечень товаров, подлежащих официальному контролю при ввозе.
«Изменения направлены на реализацию норм Таможенного кодекса Украины, а также на обновление и согласование решений Правительства в сфере открытых данных, организации таможенных процедур и мер официального контроля», – отметили в Минфине.
