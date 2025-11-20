В Україні оновили правила митного контролю та відкритих даних – що зміниться

Уряд впорядкував митний контроль: оновлені дані, реєстри та порядок фіксації.

Кабмін вніс зміни до постанов щодо створення та ведення реєстрів, митного контролю й офіційного контролю товарів. Ключові нововведення:

затверджено механізм створення та ведення реєстру центральних і регіональних сортувальних станцій;

оновлено перелік наборів відкритих даних, розпорядником яких є Держмитслужба;

оновлено порядок оприлюднення знеособленої аналітичної та статистичної інформації в митній сфері;

уточнено процедури фото- та відеофіксації під час митного контролю;

актуалізовано перелік товарів, що підлягають офіційному контролю при ввезенні.

«Зміни спрямовані на реалізацію норм Митного кодексу України, а також на оновлення та узгодження рішень Уряду у сфері відкритих даних, організації митних процедур та заходів офіційного контролю», – зазначили в Мнфіні.

