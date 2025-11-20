В Україні оновили правила митного контролю та відкритих даних – що зміниться
16:36, 20 листопада 2025
Уряд впорядкував митний контроль: оновлені дані, реєстри та порядок фіксації.
Кабмін вніс зміни до постанов щодо створення та ведення реєстрів, митного контролю й офіційного контролю товарів. Ключові нововведення:
- затверджено механізм створення та ведення реєстру центральних і регіональних сортувальних станцій;
- оновлено перелік наборів відкритих даних, розпорядником яких є Держмитслужба;
- оновлено порядок оприлюднення знеособленої аналітичної та статистичної інформації в митній сфері;
- уточнено процедури фото- та відеофіксації під час митного контролю;
- актуалізовано перелік товарів, що підлягають офіційному контролю при ввезенні.
«Зміни спрямовані на реалізацію норм Митного кодексу України, а також на оновлення та узгодження рішень Уряду у сфері відкритих даних, організації митних процедур та заходів офіційного контролю», – зазначили в Мнфіні.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.